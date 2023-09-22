В Ингушетии двое подростков нашли во дворе гранату и подорвались

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Трагический инцидент произошёл в селе Верхние Ачалуки, когда один подросток навестил другого. Играя во дворе, они наткнулись на склад боеприпасов, спрятанный под досками рядом с сараем. Мальчикам, по понятным причинам, стало любопытно, какое оружие они нашли, и они начали играть с обнаруженной ими гранатой Ф-1. К сожалению, в какой-то момент граната сдетонировала. В результате один из подростков получил тяжелое осколочное ранение шеи, в то время как у другого были диагностированы проникающие ранения груди и живота.

Фото: "File:F-1 french grenade.jpg" by Dasadiil is licensed under CC BY-SA 4.0.

Последующие расследования показали, что в тайнике, обнаруженном подростками, находились ещё две гранаты, дымовая шашка, магазины и патроны, предназначенные для автомата Калашникова, а также граната для подствольного гранатомета. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают, знал ли владелец дома о наличии этого склада боеприпасов на своей территории.

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