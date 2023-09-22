CBS: в США перевернулся автобус со школьниками

Один человек погиб, ещё 46 получили ранения в результате аварии автобуса на шоссе близ Нью-Йорка. Авария произошла, когда один из шести автобусов, перевозивших примерно 300 школьников в лагерь, перевернулся.

Фото: ФАН

Конкретные причины аварии пока не установлены.

Ранее мы сообщали, что в аварию попал кандидат в президенты США Рон Десантис.

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ДТП с участием школьников в США