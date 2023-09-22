Один человек погиб, ещё 46 получили ранения в результате аварии автобуса на шоссе близ Нью-Йорка. Авария произошла, когда один из шести автобусов, перевозивших примерно 300 школьников в лагерь, перевернулся.
Конкретные причины аварии пока не установлены.
Ранее мы сообщали, что в аварию попал кандидат в президенты США Рон Десантис.
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