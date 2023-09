Телефонные аферисты добрались до генерал-майора КГБ Стерлигова и его 12,6 млн рублей

Your browser does not support the audio element.

Мошенники атаковали счет, принадлежавший вышедшему в отставку генерал-майору КГБ Александру Стерлигову, и похитили 12,6 миллионов рублей. Эту информацию раскрыли правоохранительные органы, не имеющие доступа к комментариям самого пострадавшего, сообщает EADaily.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.