Телефонные аферисты добрались до генерал-майора КГБ Стерлигова и его 12,6 млн рублей

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мошенники атаковали счет, принадлежавший вышедшему в отставку генерал-майору КГБ Александру Стерлигову, и похитили 12,6 миллионов рублей. Эту информацию раскрыли правоохранительные органы, не имеющие доступа к комментариям самого пострадавшего, сообщает EADaily.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Сначала к Стерлигову обратился "сотрудник сотового оператора", а затем его контроль взял "работник банка". Вторника, 19 сентября, генерал-майор КГБ в отставке лишился крупной суммы.

По предварительным данным, неизвестный предупредил, что счет Стерлигова находится под угрозой, и на деньги необходимо перевести их на другой счет. В результате этого обмана пострадавший перевел мошенникам 1,6 миллиона рублей. На следующий день пенсионер посетил банк в Москве и узнал, что также потерял облигации на сумму 11 миллионов рублей, сообщили правоохранители.

Полиция Москвы уже начала уголовное расследование по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, связанное с мошенничеством.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.