Следствием было возбуждено уголовное дело в отношении инцидента, связанного с крушением легкомоторного самолета в Пензенской области, в результате которого погиб пилот, сообщает Телеграм-канал Центрального межрегионального следственного управления по транспорту Следственного комитета России.
В среду легкомоторный самолет модели Х-32 "Бекас" потерпел крушение рядом с деревней Князь-Умёт в Пензенской области, в результате происшествия погиб 57-летний пилот. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего ЧП, включая техническую неисправность, ошибку в управлении и возможное недомогание у пилота.
По предварительной информации, самолет не имел разрешения на полет, и на борту отсутствовали необходимые документы, включая свидетельство о летной годности воздушного судна.
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