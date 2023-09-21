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Возбуждено уголовное дело по факту падения самолёта в Пензенской области

0:53
Происшествия

Следствием было возбуждено уголовное дело в отношении инцидента, связанного с крушением легкомоторного самолета в Пензенской области, в результате которого погиб пилот, сообщает Телеграм-канал Центрального межрегионального следственного управления по транспорту Следственного комитета России.

Возбуждено уголовное дело по факту падения самолёта в Пензенской области
Фото: Openverse

В среду легкомоторный самолет модели Х-32 "Бекас" потерпел крушение рядом с деревней Князь-Умёт в Пензенской области, в результате происшествия погиб 57-летний пилот. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего ЧП, включая техническую неисправность, ошибку в управлении и возможное недомогание у пилота.

По предварительной информации, самолет не имел разрешения на полет, и на борту отсутствовали необходимые документы, включая свидетельство о летной годности воздушного судна.

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В Пензенской области упал легкомоторный самолет
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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