В Орске закончили расследование по делу об ограблении инкассаторов и убийстве

1:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Орске СКР завершил расследование дела о нападения на инкассаторов. Трое участников грабежа 7 октября 2022 года были задержаны и находятся в заключении. По данным следствия, организатором банды, совершившей несколько преступлений, включая нападение на инкассаторов, является 46-летний житель Кемерово. Об этом сообщает 56orb.ru.

Фото: мвд.рф

Помимо него, перед судом предстанут два жителя Орска. Первый из них, начальница почтового отделения, предоставила банде информацию о движении инкассаторских экипажей, суммах денег и местах остановок, а также предоставила свою квартиру для размещения членов банды. Второй подозреваемый, 64-летний житель Орска, предоставил свой автомобиль для совершения преступления.

Само нападение на инкассаторов было осуществлено главарем банды и двумя его сообщниками. При задержании одного из них был застрелен полицейскими, второй скрылся со значительной суммой денег и находится в розыске.

Напомним, что нападение на инкассаторов произошло около 10 часов утра возле почтового отделения на улице Станиславского. В результате нападения один из работников инкассации получил огнестрельное ранение и скончался в больнице от полученных травм.

Уголовное дело завершено и направлено прокурору для принятия решения об утверждении обвинительного заключения. В ближайшее время подозреваемые будут предстать перед судом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Поймали грабителей инкассаторов в Орске