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ВСУ ударили по кладбищу в Херсонской области

0:55
Происшествия

Украинские военные нанесли удар по кладбищу в Херсонской области, в селе Обрывка. Об этом проинформировали представители администрации Новокаховского городского округа.

ВСУ ударили по кладбищу в Херсонской области
Фото: openverse

В администрации рассказали, что нанесённый ВСУ удар разрушил надгробия и мемориальные плиты, повредил ограды у могил, а среди захоронений на земле теперь красуются воронки от разорвавшихся снарядов.

В городском округе подчеркнули, что кладбище — это исключительно гражданский объект, и никакой военной инфраструктуры поблизости нет.

"Помимо прочего, между могилами на земле остались воронки от разрыва снарядов. Никаких военных объектов вблизи кладбища нет. Такие действия со стороны киевского режима это очередной акт террора против гражданского населения", — сказано в Telegram-канале администрации.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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