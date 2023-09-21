В селе под Брянском ввели режим ЧС после стрельбы ВСУ из танка

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

После стрельбы Вооружённых сил Украины (ВСУ) из танка в Чаусовском сельском поселении Погарского района Брянской области ввели режим ЧС. Об этом заявил руководитель районной администрации Сергей Цыганок.

Фото: Openverse

По его словам, танковая атака ВСУ привела к повреждению имущества граждан. Он добавил, что режим ЧС необходим для того, чтобы мирные жители смогли подать заявления о повреждениях. Как пояснил глава администрации, в дальнейшем будут назначены экспертизы.

"Есть распоряжение о введении режима ЧС на территории Чаусовского сельского поселения", — отметил Цыганок в беседе с РИА Новости.

При этом он подчеркнул: собственники пострадавшего имущества ещё не приносили свои заявления руководству района.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал информацию об атаке танка ВСУ на пункт автомобильного пропуска "Погар" в Брянской области. Предварительно, был выпущен 125-милиметровый снаряд.