Избившая в Татарстане 4-хмесячную дочь женщина оказалась под арестом

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Женщина, напавшая на свою 4-месячную дочь, арестована, что подтвердил Руслан Галиев, старший помощник прокурора Татарстана. Решение об этой мере пресечения принял Набережночелнинский городской суд.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Ранее сообщалось, что 15 сентября 26-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, ударила свою дочь рукой, пытаясь успокоить плачущего ребенка. Подруга, навещавшая женщину, заметила появившиеся синяки. В результате младенец получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом черепа и в настоящее время проходит лечение в ДРКБ (Окружной реабилитационно-диагностический центр).

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Виктор Порываев, представлявший городскую прокуратуру во время судебного разбирательства, поддержал это решение.

Обвиняемая будет помещена в Мензелинский следственный изолятор-4 минимум на два месяца. Она останется под стражей как минимум до 18 ноября 2023 года, как сообщает inkazan.ru.

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