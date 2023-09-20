В Ленобласти мужчина подорвался на снаряде времён ВОВ

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ленинградской области мужчина был ранен, когда снаряд, относящийся ко временам Второй мировой войны, взорвался, когда праздновал свой день рождения на открытом воздухе с близкими. Об этом инциденте сообщил патрульный из Санкт-Петербурга.

Фото: мвд.рф

Взрыв произошел в окрестностях села Елизаветинка. Позже было установлено, что взрывное устройство представляло собой финский артиллерийский снаряд, который лежал недалеко от того места, где группа празднующих установила свои палатки. Несчастный случай произошел, когда именинник развёл огонь, чтобы согреться, в результате чего произошел внезапный взрыв.

Пострадавший мужчина был оперативно доставлен в больницу, где медики диагностировали у него открытый перелом правой голени. Кроме того, у него были осколочные ранения в правый коленный сустав и область нижней челюсти.

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