В одной из квартир в городе Ирбите Свердловской области обнаружили тело беременной женщины.
Известно, что у 36-летней россиянки была полная семья: муж и двое сыновей семи и десяти лет.
"Проверка проводится следственным отделом СКР по городу Ирбит. Тело будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти", — сообщили в СКР РФ по региону "Комсомольской правде".
Кто нашёл тело, и какова причина смерти, выясняют правоохранительные органы. Отмечается, что на теле нет видимых повреждений криминального характера.
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