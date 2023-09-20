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Тело женщины на шестом месяце беременности нашли в Свердловской области

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Происшествия

В одной из квартир в городе Ирбите Свердловской области обнаружили тело беременной женщины.

Тело женщины на шестом месяце беременности нашли в Свердловской области
Фото: Openverse

Известно, что у 36-летней россиянки была полная семья: муж и двое сыновей семи и десяти лет.

"Проверка проводится следственным отделом СКР по городу Ирбит. Тело будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти", — сообщили в СКР РФ по региону "Комсомольской правде".

Кто нашёл тело, и какова причина смерти, выясняют правоохранительные органы. Отмечается, что на теле нет видимых повреждений криминального характера.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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