Тело женщины на шестом месяце беременности нашли в Свердловской области

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В одной из квартир в городе Ирбите Свердловской области обнаружили тело беременной женщины.

Фото: Openverse

Известно, что у 36-летней россиянки была полная семья: муж и двое сыновей семи и десяти лет.

"Проверка проводится следственным отделом СКР по городу Ирбит. Тело будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти", — сообщили в СКР РФ по региону "Комсомольской правде".

Кто нашёл тело, и какова причина смерти, выясняют правоохранительные органы. Отмечается, что на теле нет видимых повреждений криминального характера.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.