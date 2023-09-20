В Воронеже возбуждено дело против матери ребёнка, весившего девять килограммов

Следователи завели уголовное дело на 21-летнюю жительницу Воронежа. Её шестилетний сын в августе поступил в больницу. Вес мальчика составлял всего девять килограммов.

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Как пояснили в региональном управлении Следственного комитета, мать несовершеннолетнего обвиняется в неисполнении обязанностей по воспитанию (статья 156 Уголовного кодекса РФ). В больнице шестилетнего ребёнка признали инвалидом. По данным СК, мать мальчика не ухаживала за ним должным образом.

"Он был доставлен в медучреждение в связи с обострением имеющегося заболевания и существенной потерей веса", — уточнили в ведомстве.

Следователи выяснят, почему органы системы профилактики не зафиксировали проблемы в этой семье и вовремя не забили тревогу.

Ранее сообщалось, что из-за проблем со здоровьем ребёнок не способен говорить. Реакции на прикосновения других людей у пациента не наблюдается. Однако врачи говорят о положительной динамике в его состоянии.