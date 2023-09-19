В нижегородской области мужчина погиб в ДТП из-за возгорания

Дорожное происшествие случилось в Ардатовском районе 19 сентября. Об этом сообщает официальный пресс-центр ГУ МВД России по Нижегородской области.
По предварительным данным, на дороге произошло столкновение грузового грузовика и отечественной легковой машины.
Как результат оба автомобиля загорелись. В результате аварии погиб 64-летний мужчина. На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД, и в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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