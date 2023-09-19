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Над избитой в Карелии девочкой издевались и раньше

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Происшествия

В данный момент проводится расследование обстоятельств инцидента, произошедшего в городе Пудож: 14-летнюю девочку жестоко избили ее сверстницы, и ей потребовалась медицинская помощь.

Над избитой в Карелии девочкой издевались и раньше
Фото: Openverse

Выяснилось, что это не первый случай. В 2022 году этого ребенка также избили, и в связи с этим инцидентом было возбуждено гражданское дело, в результате которого пострадавшей было возмещено 10 тысяч рублей.

Необходимо отметить, что одной из девочек, напавших на школьницу, является ученицей центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Расследование этого случая продолжается, сообщает karelinform.ru.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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