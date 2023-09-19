Убийца чиновницы Роспотребнадзора в Москве мстил женщинам

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве нашли в кустах тело 51-летней сотрудницы Роспотребнадзора со следами насильственной смерти. Подозреваемого в совершении преступления полицейские задержали по горячим следам, он мог мстить женскому полу. Об этом пишет "МК".

Фото: facebook.com

По данным издания, все основания для этого были: незадолго до преступления мужчину выгнала сожительница.

37-летний уроженец Дагестана Рустам Б. ранее был судим за побои и изнасилование на 5 лет 2 месяца лишения свободы. Последние несколько недель он жил с сожительницей в районе Кунцево.

В понедельник, 18 сентября, подруга выгнала его из дома за пьянство. Попытка вернуться не увенчалась успехом.

Тогда злоумышленник ушёл гулять по району, встретил 51-летнюю Наталью Р. и решил её убить.

Полицейским подозреваемый заявил, что погибшая его "выбесила", хотя она просто проходила мимо.

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