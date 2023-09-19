В Москве нашли в кустах тело 51-летней сотрудницы Роспотребнадзора со следами насильственной смерти. Подозреваемого в совершении преступления полицейские задержали по горячим следам, он мог мстить женскому полу. Об этом пишет "МК".
По данным издания, все основания для этого были: незадолго до преступления мужчину выгнала сожительница.
37-летний уроженец Дагестана Рустам Б. ранее был судим за побои и изнасилование на 5 лет 2 месяца лишения свободы. Последние несколько недель он жил с сожительницей в районе Кунцево.
В понедельник, 18 сентября, подруга выгнала его из дома за пьянство. Попытка вернуться не увенчалась успехом.
Тогда злоумышленник ушёл гулять по району, встретил 51-летнюю Наталью Р. и решил её убить.
Полицейским подозреваемый заявил, что погибшая его "выбесила", хотя она просто проходила мимо.
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