В Москве убили сотрудницу Роспотребнадзора. Её тело обнаружили в кустах возле жилого дома на улице Молдавская на западе столицы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
О найденной женщине сообщил местный житель во время прогулки с собакой. По информации издания, погибшая — 51-летняя Наталья Р.
Прибывшие на место сотрудники полиции нашли признаки насильственной смерти. Женщина, предположительно, погибла от сильного удара по голове. На теле есть следы удушения и переломы костей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство".
Отмечается, что погибшая была начальником отдела государственной службы и кадров Управления Роспотребнадзора по городу Москве. Со слов консьержа, она жила одна и была очень замкнутой.
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