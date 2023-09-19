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В Екатеринбурге 15-летний подросток выстрелил из пистолета в сверстника

1:00
Происшествия

Двое подростков из Екатеринбурга заказали на маркетплейсе два пневматических пистолета для стрельбы по жестяным банкам.

В Екатеринбурге 15-летний подросток выстрелил из пистолета в сверстника
Фото: Openverse

По информации Ural Mash, во время игры 15-летний школьник начал крутить пистолет за скобу, в результате чего из оружия вылетела пуля и травмировала второго подростка. Отмечается, что пострадавшего мальчика доставили в больницу для извлечения пули из головы. Медики обратились в полицию и рассказали о случившемся.

Как сказано в Telegram-канале, оперативники нашли у подростков не только пистолеты, но и газовые баллончики для оружия.

Оба школьника поставлены на учёт. Сотрудники правоохранительных органов запустили проверку, чтобы выяснить, как именно им удалось купить пистолеты.

Ранее в Югре подростки избили инвалида второй группы. Предварительно, мужчина случайно попал камнем в школьницу, после чего молодые люди решили его проучить.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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