Двое подростков из Екатеринбурга заказали на маркетплейсе два пневматических пистолета для стрельбы по жестяным банкам.
По информации Ural Mash, во время игры 15-летний школьник начал крутить пистолет за скобу, в результате чего из оружия вылетела пуля и травмировала второго подростка. Отмечается, что пострадавшего мальчика доставили в больницу для извлечения пули из головы. Медики обратились в полицию и рассказали о случившемся.
Как сказано в Telegram-канале, оперативники нашли у подростков не только пистолеты, но и газовые баллончики для оружия.
Оба школьника поставлены на учёт. Сотрудники правоохранительных органов запустили проверку, чтобы выяснить, как именно им удалось купить пистолеты.
Ранее в Югре подростки избили инвалида второй группы. Предварительно, мужчина случайно попал камнем в школьницу, после чего молодые люди решили его проучить.
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