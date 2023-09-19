В Волгограде приостановили суд над избившим школьника полицейским: уехал на СВО

1:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Волгограде прекратили суд над полицейским, который избил школьника до кровавых гематом и крови в глазах, якобы спутав его с закладчиком. Об этом пишет V1.RU.

Фото: facebook.com

Дело долго изучали в Следственном комитете, придя к выводу, что свои полномочия полицейский всё-таки превысил.

Об этой истории журналистам рассказала мама пострадавшего подростка ещё в начале августа. По её словам, сына избили сотрудники полиции. Мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом костей носа со смещением, кровоподтёки, травму глаза, множественные ушибы и травмы лица, головы, туловища, рук и ног.

Следственный комитет расследовал дело и счёл виновным в избиении мальчика сотрудника полиции Алексея Т.. Первое судебное заседание было назначено на 30 августа, но во время него маму школьника шокировали новостями.

В суде сказали, что приостанавливают рассмотрение дела, рассказала женщина. Объяснили, что найти подозреваемого не могут, он уехал на СВО.

"Мы были в шоке. Саша столько времени не может оправиться, до сих пор ходит к психологу, а человек, который с ним это всё сотворил, решил уйти от ответственности", — заявила мама мальчика.

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