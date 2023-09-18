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Полиция Дубая изъяла у контрабандистов наркотик "каптагон" на сумму более 1 миллиарда долларов

2:26
Происшествия

Объединенные Арабские Эмираты предотвратили попытку контрабанды 13 тонн наркотика каптагона, стоимостью более 1 миллиарда долларов, скрытых в партии дверей и декоративных строительных панелей. Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны в четверг.

Полиция Дубая изъяла у контрабандистов наркотик "каптагон" на сумму более 1 миллиарда долларов
Фото: openverse.org

Полиция Дубая заявила, что задержала шестерых членов "международной криминальной картеля" в рамках "одной из крупнейших операций по контрабанде таблеток каптагона в мире". Таблетки были скрыты с использованием "новаторских методов контрабанды" и замаскированы внутри 432 высококачественных мебельных панелей и 651 профессионально изготовленных дверей из железа и дерева, сообщило Министерство внутренних дел, добавив, что извлечение таблеток заняло "дни". Министр внутренних дел Шейх Саиф бин Заед Аль Нахьян заявил в четверг в Twitter, что ОАЭ "остается крепостью против любой угрозы, направленной на подрыв безопасности и благополучия общества Эмиратов".

Видеозапись, опубликованная Министерством внутренних дел в четверг, показывает, как подозреваемые пытаются пронести таблетки каптагона через порт Джебель-Али в Дубае.

С начала 2019 года власти ОАЭ конфисковали сотни тысяч таблеток каптагона. В июне этого года Таможня Абу-Даби заявила о конфискации почти 175 000 таблеток с начала 2019 года по май этого года. Каптагон изначально был торговой маркой лекарственного средства, содержащего синтетический стимулятор фенетиллин. Хотя он больше не производится легально, подделки, носящие название каптагон, регулярно конфисковываются на Ближнем Востоке, согласно Европейскому центру по мониторингу наркотиков и наркозависимости.

Эксперты утверждают, что подавляющее большинство мирового производства каптагона происходит в Сирии, и Персидский залив является его основным пунктом назначения.

Рост этой индустрии вызывает тревогу в мировом сообществе. В прошлом году США представили Закон о каптагоне 2022 года, который связал торговлю с сирийским режимом и назвал ее "транснациональной угрозой безопасности".

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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