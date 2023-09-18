Педагог из Тюменской области предпочла уволиться вместо удаления откровенных фото в соцсетях

Учитель одной из школ Тюменской области, откровенные фото которой стали причиной бурного обсуждения в Сети, не захотела удалять свои снимки из соцсетей, как на том настаивала администрация учебного заведения, а предпочла уволиться. Об этом рассказали в администрации города Ишима корреспонденту РИА Новости.

Фото: "смартфон, маникюр и бижутерия" by xarkonnen is licensed under CC BY 2.0.

На "неподобающие" снимки молодого педагога обратил внимание бдительный местный житель в городском паблике. На фотографии, покоробившей блюстителя нравов, педагог одета в короткие шорты, топ с глубоким вырезом и курящей кальян.

Позже учитель на своей странице объяснила, что снимки, о которых идёт речь, из её портфолио для работы моделью, которой она мечтает быть. Девушка добавила, что она уже написала в школе заявление на увольнение по собственному желанию.

Руководство школы №8 подтвердило, что педагог была принята на работу 8 сентября.

"После публикаций в интернете руководство школы дало сотруднице понять, что подобные фотографии в широком доступе в социальных сетях противоречат Кодексу профессиональной этики и служебного поведения и предложили удалить снимки, но она предпочла уволиться по собственному желанию", — рассказали в администрации Ишима.

Представители администрации утверждают, что не давили на девушку, сама же педагог считает, что никто, в том числе администрация школы, не имеет права вторгаться в её личную жизнь, а сама она мечтает продолжать работать учителем и одновременно развиваться как модель.

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