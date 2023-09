Учитель одной из школ Тюменской области, откровенные фото которой стали причиной бурного обсуждения в Сети, не захотела удалять свои снимки из соцсетей, как на том настаивала администрация учебного заведения, а предпочла уволиться. Об этом рассказали в администрации города Ишима корреспонденту РИА Новости.

Фото: "смартфон, маникюр и бижутерия" by xarkonnen is licensed under CC BY 2.0.