Врио губернатора ДНР Денис Пушилин высказался по факту нанесения ударов по центру Донецка со стороны украинских войск.
Политик отметил, что разрушения коснулись лишь гражданских объектов. В результате обстрела, по его данным, никто не погиб и не был ранен.
"В результате обстрела вооруженными формированиями Украины центра Донецка зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры. Погибших и раненых, по предварительной информации, нет", — сказал Пушилин в своём Telegram-канале.
Ранее РИА Новости сообщили о взрывах в самом центре Донецка. Отмечалось, что один из снарядов попал в здание администрации ДНР.
В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что по центру Донецка днём было выпущено три ракеты из РСЗО.
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