Пушилин рассказал об обстреле центра Донецка со стороны ВСУ: никто не погиб

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Врио губернатора ДНР Денис Пушилин высказался по факту нанесения ударов по центру Донецка со стороны украинских войск.

Фото: "2017-09-28 Denis Pushilin" by Совет Федерации is licensed under CC BY 4.0.

Политик отметил, что разрушения коснулись лишь гражданских объектов. В результате обстрела, по его данным, никто не погиб и не был ранен.

"В результате обстрела вооруженными формированиями Украины центра Донецка зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры. Погибших и раненых, по предварительной информации, нет", — сказал Пушилин в своём Telegram-канале.

Ранее РИА Новости сообщили о взрывах в самом центре Донецка. Отмечалось, что один из снарядов попал в здание администрации ДНР.

В представительстве ДНР в СЦКК уточнили, что по центру Донецка днём было выпущено три ракеты из РСЗО.

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