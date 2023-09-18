В одном из скверов на западе Москвы было найдено тело задушенной женщины. По факту произошедшего было открыто уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в столичном главке СК России.
Тело женщины с ранением головы было обнаружено на Молдавской улице прохожими 18 сентября.
Представители ведомства уточнили, что тело погибшей 1972 года рождения было найдено в парке возле Молдавской улицы. У найденной женщины на лице есть травмы и есть признаки удушения.
Место, где было найдено тело, уже осмотрено следователями, детали произошедшего выясняются.
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