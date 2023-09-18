Атака собак на женщину в Нижегородской области завершилась долгим лечением и судебным разбирательством

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Вачском округе Нижегородской области женщина подверглась нападению двух собак, которые атаковали её прямо на глазах у их хозяина. Пострадавшей понадобилось длительное лечение после этого случая.

Фото: Openverse

По предварительной информации, нижегородка возвращалась домой после массажа и встретила соседа, который выгуливал лаек. Внезапно собаки напали на женщину, начав её кусать. Эта атака продолжалась целых пять минут, в течение которых пострадавшая просила хозяина собак вмешаться и отогнать их. Однако хозяин не предпринял никаких действий и якобы просто стоял и наблюдал.

Самой женщине удалось в конечном итоге отбиться и убежать домой, но у неё были серьезные травмы рук и ног. Ей потребовалось полтора месяца лечения, и одна из травм загноилась.

По информации , пострадавшая обратилась в суд и, как утверждается, судебным путем получила компенсацию в размере 300 тысяч рублей от хозяина собак.

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