Молодая жительница Казани умерла на борту самолёта по пути на отдых в Турцию. Об этом сообщает Shot.
По данным Telegram-канала, трагедия произошла накануне. 17-летняя девшука отправилась в Анталью с мамой и бабушкой рейсом турецкой авиакомпании.
Подростку стало плохо с сердцем о время перелёта, она потеряла сознание.
Два медика, находившиеся на борту, попытались реанимировать пассажирку, однако это не помогло. Самолёт экстренно сел в аэропорту Уральска в Казахстане.
Пассажиры, летевшие этим рейсом, рассказали, что карету "скорой" ждали 40 минут. Девушка в итоге скончалась.
Точную причину смерти предстоит установить судмедэкспертам.
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