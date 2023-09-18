Shot: 17-летняя жительница Казани умерла на борту самолёта по пути на отдых в Турцию

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Молодая жительница Казани умерла на борту самолёта по пути на отдых в Турцию. Об этом сообщает Shot.

Фото: Openverse

По данным Telegram-канала, трагедия произошла накануне. 17-летняя девшука отправилась в Анталью с мамой и бабушкой рейсом турецкой авиакомпании.

Подростку стало плохо с сердцем о время перелёта, она потеряла сознание.

Два медика, находившиеся на борту, попытались реанимировать пассажирку, однако это не помогло. Самолёт экстренно сел в аэропорту Уральска в Казахстане.

Пассажиры, летевшие этим рейсом, рассказали, что карету "скорой" ждали 40 минут. Девушка в итоге скончалась.

Точную причину смерти предстоит установить судмедэкспертам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.