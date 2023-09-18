Необычное выступление на окне Нижнего Новгорода завершилось интервенцией медиков и полиции

В Нижнем Новгороде обнаженный мужчина провел странное «шоу» на окне, впечатляя своих соседей в микрорайоне Бурнаковка.
Свидетели сообщили о его действиях в социальных сетях, утверждая, что медики и полиция прибыли на место происшествия.
Как сообщает newsnn.ru, мужчина не только танцевал на окне в оконном проеме, но и, по словам свидетелей, выбрасывал кухонную утварь из окна.
По информации нижегородцев, одного из них затем забрали в полицейский участок, а другого увезли на скорой помощи.
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