Необычное выступление на окне Нижнего Новгорода завершилось интервенцией медиков и полиции

0:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Нижнем Новгороде обнаженный мужчина провел странное «шоу» на окне, впечатляя своих соседей в микрорайоне Бурнаковка.

Фото: openverse

Свидетели сообщили о его действиях в социальных сетях, утверждая, что медики и полиция прибыли на место происшествия.

Как сообщает newsnn.ru, мужчина не только танцевал на окне в оконном проеме, но и, по словам свидетелей, выбрасывал кухонную утварь из окна.

По информации нижегородцев, одного из них затем забрали в полицейский участок, а другого увезли на скорой помощи.

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Нижегородская академия МВД России