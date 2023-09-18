В США ведут поиски пропавшего "стелс"-истребителя F-35B

1:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В США ведутся поиски истребителя "стелс" F-35B после инцидента в Южной Каролине, в результате которого пилот вынужден был катапультироваться. Об этом сообщила Объединённая база Чарльстон в сообщении на бывшей платформе Twitter*.

Фото: whitehouse.gov

"Мы работаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35, который сегодня днем попал в аварию. Пилот благополучно катапультировался", — сообщили представители авиабазы.

По информации, предоставленной местному каналу WCSC со ссылкой на Корпус морской пехоты США, инцидент произошёл с истребителем F-35B из 501-й учебной эскадрильи 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилот был эвакуирован в больницу, его состояние оценивается как стабильное.

Поисковые операции сосредоточены в районе озер Моултри и Марион в центральной части штата.

F-35 Lightning II производства Lockheed Martin представляет собой семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Оно разработано в трёх вариантах: наземный истребитель (CTOL), истребитель с укороченным взлётом и вертикальной посадкой (STOVL), а также палубный истребитель (CV).

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