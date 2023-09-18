На Ибице туристка развеяла прах брата в бассейне отеля на глазах отдыхающих

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В социальных сетях возникло большое обсуждение видео с необычной церемонией прощания: одна туристка развеяла прах своего брата прямо в бассейне отеля во время шумной вечеринки, что вызвало шок среди отдыхающих. Эту информацию распространили американские СМИ, подчеркивая, что происшествие имело место в известном пляжном клубе на острове Ибица, известном как Ushuaia, сообщает "Турпром". По словам свидетелей, блондинка-тусовщица запечатлела момент разброса праха своего брата в бассейне с людьми и выложила видео этой "церемонии прощания" в социальных сетях. Она, видимо, рассчитывала на то, что этот пост станет вирусным, и её ожидания оправдались.

Фото: openverse.org

Реакции туристов на это событие разделились: некоторые были в шоке, узнав, что они купались в воде с человеческими останками. Другие, однако, пошли по пути чёрного юмора и советуют беспокойным успокоиться, утверждая, что в этом бассейне иногда случаются и более странные ситуации.

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