В Ступино задержан водитель, в автомобиле которого была изрезанная женщина вся в крови и без пальца на руке.
До этого мужчина устроил несколько массовых аварий в Москве.
Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации, ночью 17 сентября неизвестный на внедорожнике с номерами Ярославского региона на ул. Липецкая в районе Бирюлёво Восточное протаранил около десятка легковушек, после чего дал по газам. На пассажирском сиденье москвичи разглядели окровавленную женщину. Авто стали преследовать водители, они же и вызвали полицию. По пути неадекват, не останавливаясь, врезался в новые автомобили.
Задержать через час нарушителя смогли только в Ступино. На видео можно увидеть женщину в крови, которая с трудом выбирается из салона. Очевидцы говорят, что у неё были рваные раны на голове, много порезов на теле и не хватало пальца на руке. Когда она выползла из внедорожника, на залитом кровью сиденье нашли тесак.
Также в салоне находился маленький ребёнок. Девочку и женщину забрали медики.
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