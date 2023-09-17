В Ступино задержали водителя, в машине которого была изрезанная женщина без пальца на руке

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ступино задержан водитель, в автомобиле которого была изрезанная женщина вся в крови и без пальца на руке.

Фото: Openverse

До этого мужчина устроил несколько массовых аварий в Москве.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации, ночью 17 сентября неизвестный на внедорожнике с номерами Ярославского региона на ул. Липецкая в районе Бирюлёво Восточное протаранил около десятка легковушек, после чего дал по газам. На пассажирском сиденье москвичи разглядели окровавленную женщину. Авто стали преследовать водители, они же и вызвали полицию. По пути неадекват, не останавливаясь, врезался в новые автомобили.

Задержать через час нарушителя смогли только в Ступино. На видео можно увидеть женщину в крови, которая с трудом выбирается из салона. Очевидцы говорят, что у неё были рваные раны на голове, много порезов на теле и не хватало пальца на руке. Когда она выползла из внедорожника, на залитом кровью сиденье нашли тесак.

Также в салоне находился маленький ребёнок. Девочку и женщину забрали медики.

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