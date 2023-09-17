В Подмосковье семиклассница выпрыгнула из окна, спасаясь от домогательств пьяного отца

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Московской области учащаяся седьмого класса выпрыгнула из окна, спасаясь от домогательств пьяного отца. Об этом сообщает Shot.

Фото: Openverse

По данным Telegram-канала, всё случилось в воскресенье рано утром в Орехово-Зуево. Пьяный 34-летний отец попросил свою 15-летнюю дочь пройти к нему в комнату и лечь в кровать. Девочка согласилась, чтобы он не ругался.

Однако неадекватный папаша начал к ней приставать. Испуганная девочка вскочила с кровати, выпрыгнула с первого этажа и сбежала к своему парню.

Молчать школьница не стала и обратилась в полицию. В отношении отца возбудили уголовное дело по статье "Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Ему грозит до четырёх лет тюрьмы.

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