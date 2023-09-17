В Канаде более 130 тысяч человек остались без электричества из-за урагана

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Более 130 000 человек в настоящее время остаются без электричества в провинциях Новая Шотландия и Нью-Брансуик на востоке Канады из-за урагана "Ли", который обрушился на страну.

Фото: openverse

Национальный центр отслеживания ураганов США сообщил, что суровые погодные условия, связанные с ураганом, обрушились на провинцию Новая Шотландия в субботу. Синоптики прогнозируют сильный ветер, обильные осадки и затопление прибрежных районов в регионе.

На данный момент примерно 119 600 потребителей остаются без электричества в Новой Шотландии, в то время как более 12 600 пострадали в Нью-Брансуике.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.