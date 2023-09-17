В Элисте усилили поиски Зульпият Магомедовой, исчезнувшей без вести в 1993 году, когда ей было всего 13 лет. Уголовное дело осталось нераскрытым, и на данный момент следствие рассчитывают найти новые улики или информацию, которая могла бы помочь в расследовании.
События начались вечером 3 февраля 1993 года, когда работники животноводческой фермы услышали выстрелы в районе села Вознесеновка. Позже было обнаружено тело женщины с явными признаками насильственной смерти, а также тело мужчины с огнестрельными ранениями. Пара воспитывала детей, их сыновья были найдены, но дочь Зульпият и отчим исчезли. По предположению, девочку похитил неизвестный преступник после убийства её родителей.
Подразделения милиции начали активные поиски, но девочку так и не удалось найти. Возбулили уголовное дело по статье "Убийство", но никого не задержали, и расследование затянулось.
Недавно следователи из Элисты возобновили поиски Зульпият, надеясь на новые обстоятельства, которые могли бы помочь в расследовании, пишет РИА Новости.
Семья Магомедовых приехала на ферму в Калмыкии на заработки, и судя по всему, преступление не было связано с их профессиональной деятельностью. Местные жители предполагают, что убийство может быть результатом конфликта внутри семьи. Следователи также рассматривают версию, что девочка стала свидетельницей преступления и сбежала.
На данный момент Зульпият уже 43 года, и её имя и фамилия могли измениться, что делает поиск ещё более сложным. Тем не менее следователи надеются, что 30-летнее уголовное дело больше не вернётся на полку в архив.
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