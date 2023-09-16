В городе Россошь Воронежской области при подрыве гранаты в жилом доме погибли три человека.
Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Предварительно, а результате инцидента пострадали еще два человека.
Сейчас на месте работают правоохранительные органы, все обстоятельства ЧП выясняет следствие.
Причины взрыва неизвестны. Официальные лица ситуацию пока не комментировали.
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