В Воронежской области при взрыве гранаты погибли три человека

0:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Россошь Воронежской области при подрыве гранаты в жилом доме погибли три человека.

Фото: "File:F-1 french grenade.jpg" by Dasadiil is licensed under CC BY-SA 4.0.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Предварительно, а результате инцидента пострадали еще два человека.

Сейчас на месте работают правоохранительные органы, все обстоятельства ЧП выясняет следствие.

Причины взрыва неизвестны. Официальные лица ситуацию пока не комментировали.