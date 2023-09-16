Жительницу Москвы развели на четыре миллиона рублей и оставили без квартиры

1:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По данным telegram-канала Shot, 77-летнюю жительницу Москвы Елену Викторовну обманули на сумму в четыре миллиона рублей и оставили без квартиры. Теперь она оказалась без жилья.

Фото: мвд.рф

Мошенники начали обманывать женщину два месяца назад, представляясь "сотрудниками СК" и "представителями банков". Они убедили её в том, что кто-то взял кредит, используя её квартиру в районе Тёплый Стан в качестве залога. Чтобы избежать потери жилья, ей предложили выполнить простую схему: сначала перевести четыре миллиона рублей на "безопасные счета", а затем продать свою квартиру. Всё это было подкреплено поддельными документами, которые регулярно доставлял один и тот же курьер. Женщина действовала решительно и перевела деньги. Однако вскоре мошенники убедили её, что продажа квартиры будет фиктивной, и что они немедленно вернут ей жильё после этой сделки, не потребуется даже выписываться.

Недвижимость приобрёл житель Челябинска, который не желал оформлять сделку на себя, а вместо этого указал в документах свою 80-летнюю мать. Как только пенсионерка поняла, что её обманывают, она обратилась в полицию. Курьер, доставлявший поддельные документы, был задержан, но вскоре отпущен на свободу. Начались угрозы и требования отозвать заявление у москвички. В результате женщина потеряла все свои средства и осталась без крыши над головой. Полиция в настоящее время разыскивает мошенников.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.