Девушка пригласила жителя Нижнего Тагила на несуществующий спектакль

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Нижнего Тагила попался на уловку мошенницы, которую он познакомился с помощью мессенджера. Девушка пригласила мужчину на вымышленный спектакль в Драмтеатре.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Она предложила мужчине посетить драматический театр, чтобы посмотреть спектакль "Дориан Грей" и прислала ему ссылку на сайт, где можно было приобрести билеты.

Однако житель Нижнего Тагила, озабоченный случаями мошенничества, о которых он ранее слышал, решил проверить информацию. Посмотрев афишу театра, он обнаружил, что в сентябре не было анонса спектакля "Дориан Грей", а сайт, предоставленный неизвестной девушкой, не имел открытого доступа.

Когда мужчина указал на попытку обмана в переписке, девушка прекратила ему отвечать.

В октябре 2022 года в Екатеринбурге местный житель также стал жертвой интернет-мошенничества после знакомства с девушкой в сети. Она пригласила его на спектакль и сняла с его карты деньги на билеты, но также списала с него лишнюю сумму и вскоре исчезла, увёзши с собой 38 тысяч рублей, сообщает tagilcity.ru.

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