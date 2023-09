Девушка пригласила жителя Нижнего Тагила на несуществующий спектакль

Your browser does not support the audio element.

Житель Нижнего Тагила попался на уловку мошенницы, которую он познакомился с помощью мессенджера. Девушка пригласила мужчину на вымышленный спектакль в Драмтеатре.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.