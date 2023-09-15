Девушка пригласила жителя Нижнего Тагила на несуществующий спектакль

Житель Нижнего Тагила попался на уловку мошенницы, которую он познакомился с помощью мессенджера. Девушка пригласила мужчину на вымышленный спектакль в Драмтеатре.
Она предложила мужчине посетить драматический театр, чтобы посмотреть спектакль "Дориан Грей" и прислала ему ссылку на сайт, где можно было приобрести билеты.
Однако житель Нижнего Тагила, озабоченный случаями мошенничества, о которых он ранее слышал, решил проверить информацию. Посмотрев афишу театра, он обнаружил, что в сентябре не было анонса спектакля "Дориан Грей", а сайт, предоставленный неизвестной девушкой, не имел открытого доступа.
Когда мужчина указал на попытку обмана в переписке, девушка прекратила ему отвечать.
В октябре 2022 года в Екатеринбурге местный житель также стал жертвой интернет-мошенничества после знакомства с девушкой в сети. Она пригласила его на спектакль и сняла с его карты деньги на билеты, но также списала с него лишнюю сумму и вскоре исчезла, увёзши с собой 38 тысяч рублей, сообщает tagilcity.ru.
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