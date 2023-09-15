Полицейские с собаками-сапёрами искали бомбу в администрации Орска

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сегодня, 15 сентября, поступило сообщение о том, что здание администрации восточной столицы Оренбуржья было объявлено заминированным. В этот же день произошло скандальное заседание, на котором муниципальные депутаты вновь столкнулись в конфликте.

Фото: openverse

Также в этот же день в администрации Орска прошел "круглый стол", инициированный депутатами от партии "Единая Россия", где обсуждалась проблема, связанная с утилизацией отходов.

В ходе этой встречи произошел конфликт, в результате которого двух депутатов горсовета, не являющихся членами этой партии, вывели из зала заседаний, что вызвало их негодование, сообщает 56orb.ru. Вскоре после этого заработала сигнализация, извещая о якобы пожаре. Люди начали покидать здание через аварийные выходы, все безопасно эвакуировались.

На данный момент на месте происшествия работают представители специальных служб и кинологи с поисковыми собаками.

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