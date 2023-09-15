В результате аварии под Орлом пострадала 13-летняя девочка

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На предыдущей неделе произошло столкновение легкового автомобиля с фургоном на межрегиональной автодороге "Орёл — Брянск — Смоленск" в районе Хотынецкого района, практически на границе с Орловской областью. Инцидент случился около 16:20. "Легковушку", в которой находилась девочка в качестве пассажира, управлял 47-летний мужчина, а фургоном "Ситроен Джампер" управлял 32-летний водитель.

Фото: openverse.org

В результате столкновения пострадали водитель "Рено", его несовершеннолетняя пассажирка, а также два других пассажира в легковом автомобиле — 23-летний парень и 38-летняя женщина, сообщает "Неделя в Орле". К счастью, никто из пострадавших не потребовал госпитализации, по всей видимости, их полученные травмы не были слишком серьезными.

За последние сутки в Орловской области было зафиксировано общее количество 15 ДТП. Из них три признаны событиями с пострадавшими, и шесть человек получили различные телесные повреждения.

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