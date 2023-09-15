Дочь актёра Михаила Ульянова Елена, которую обнаружили мёртвой в своей квартире в Москве 14 сентября, в последнее время жаловалась на сильные боли в ногах и редко выходила из дома. Об этом сообщает "МК". Издание выяснило новые обстоятельства смерти женщины.
Сообщается, что тело 63-летней Елены Ульяновой обнаружила консьержка. Друг дочери известного актёра, который её в каком-то смысле опекал, не мог дозвониться до неё в течение двух дней.
Он попросил консьержку открыть дверь и проверить её состояние. Проникнув в квартиру, та и нашла хозяйку мёртвой в кабинете. Вероятно, смерть наступила более суток назад.
Причина кончины пока неясна, однако правоохранители исключают криминальную версию.
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