В своей квартире в Москве обнаружили мёртвой дочь известного советского и российского актёра Михаила Ульянова. Об этом сообщает "МК".
По данным издания, Елена Ульянова скоропостижно скончалась в четверг, 14 сентября, вечером на 64-м году жизни. Причина смерти пока не установлена.
Дочь актёра по стопам родителей не пошла, она работала художником-графиком.
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