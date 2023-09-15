Дочь актёра Михаила Ульянова нашли мёртвой в своей квартире в Москве

0:27 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В своей квартире в Москве обнаружили мёртвой дочь известного советского и российского актёра Михаила Ульянова. Об этом сообщает "МК".

Фото: Openverse

По данным издания, Елена Ульянова скоропостижно скончалась в четверг, 14 сентября, вечером на 64-м году жизни. Причина смерти пока не установлена.

Дочь актёра по стопам родителей не пошла, она работала художником-графиком.

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