Как украсть миллион евро: на Катерину Босов заведено новое уголовное дело о мошенничестве

Катерина Босов, вдова погибшего в 2020 году крупного предпринимателя Дмитрия Босова, включенная Минюстом России в октябре 2022 года в реестр иностранных агентов, вновь оказалась в центре внимания. Как стало известно, с мая этого года она является фигуранткой уголовного дела о мошенничестве.

Фото: europawire.eu

Дело в отношении Катерины Босов по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено Следственным управлением УМВД России по Одинцовскому городскому округу Московской области в мае 2023 года. В настоящее время оно расследуется Главным следственным управлением ГУ МВД России по Московской области.

По версии следствия, Катерина Босов, являясь супругой Дмитрия Босова и заведомо зная, что находящиеся на ее банковском счете в ПАО "Росбанк" на момент смерти Дмитрия деньги в сумме 1 000 000 евро являются совместным имуществом супругов, умышленно скрыла эти деньги от других наследников Босова и нотариуса, ведущего наследственное дело.

По закону, половина из этих средств должна была поступить в наследственную массу и подлежала разделу между всеми наследниками. Однако, по мнению следователей, по причине умышленных действий молодой женщины 500 000 евро не вошли в состав наследственного имущества Дмитрия Босова и не достались его наследникам.

Впоследствии, как полагает следствие, Катерина Босов распорядилась этими деньгами по своему усмотрению, то есть, по сути, выражаясь юридическим языком, совершила их хищение путем обмана, и причинила семи наследникам Дмитрия Босова — его родителям и детям — материальный ущерб в особо крупном размере. За такое преступление, как известно, предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Чем больше проходит времени, тем больше удивительных фактов о деятельности молодой вдовы угольного предпринимателя, начавшей свою карьеру, как сообщали СМИ, в эскорт-бизнесе, выходят на поверхность и становятся достоянием общественности.