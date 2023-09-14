В Москве мужчина во время ссоры пытался убить сожительницу и поджечь ее квартиру

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина, после конфликта, предпринял попытку убить свою возлюбленную и поджечь квартиру, где она находилась. Об этом сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Российской Федерации.

Фото: мвд.рф

"Возбуждено уголовное дело по факту совершения преступлений — 'покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью общеопасным способом' и 'умышленное уничтожение или повреждение имущества'", — подчеркнула она.

По информации следствия, ночью 14 сентября 32-летний мужчина поджег дверь квартиры, где проживала его партнерша, в результате чего она получила ожоги и была доставлена в больницу.

"На данный момент подозреваемый находится под арестом, и с ним проводятся следственные мероприятия", — добавила Иванова, отметив, что в скором времени следствие планирует обратиться в суд с запросом об аресте подозреваемого.

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