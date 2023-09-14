Брянские грузчики украли миллион, испугались и вернули его

1:01 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Севский районный суд занимался сложным делом, как сообщили из объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Брянской области. Два нетрезвых жителя города Севска в ночное время решили совершить кражу в бухгалтерии магазина, где они работали. Они надели шапки с прорезями для глаз, проникли в необходимое помещение и похитили сейф с кодовым замком.

Фото: УФСБ В Самарской области

"На следующее утро, вскрыв украденный сейф, преступники обнаружили в нем сумму в 931 200 рублей. Озадаченные величиной похищенного, они вернули деньги и спрятали их во дворе, что было выявлено полицией в тот же день", — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов.

Поскольку обвиняемые признали свою вину, выразили раскаяние и полностью возместили ущерб, суд приговорил их к условному лишению свободы: одного — к двум с половиной годам, другого — к трех годам с испытательным сроком в два года.

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