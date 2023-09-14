Родители учеников напали на учителя в одной из школ Львовской области. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".
Нападавшие обвинили педагога в том, что он является сторонником канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
На опубликованном видео видно, как более десяти агрессивных женщин, крича "Прочь", проникают в класс за мужчиной в пиджаке. Некоторые из них активно фиксируют происходящее на своих смартфонах.
Учитель (или по другой информации, директор школы) требует убрать от себя руки (на русском языке), но родительницы его не слушают, заставляя мужчину запрыгнуть прямо на парту.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обезьяна попала в секс-рабство в Индонезии, её удалось спасти благодаря помощи полиции и военных.