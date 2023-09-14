Родители напали на учителя в украинской школе за симпатию к УПЦ

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Родители учеников напали на учителя в одной из школ Львовской области. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

Фото: openverse.org

Нападавшие обвинили педагога в том, что он является сторонником канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

На опубликованном видео видно, как более десяти агрессивных женщин, крича "Прочь", проникают в класс за мужчиной в пиджаке. Некоторые из них активно фиксируют происходящее на своих смартфонах.

Учитель (или по другой информации, директор школы) требует убрать от себя руки (на русском языке), но родительницы его не слушают, заставляя мужчину запрыгнуть прямо на парту.

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