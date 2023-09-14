Обвиняемый в убийстве школьницы из Каменска-Уральского велосипедист потребовал выпустить его из СИЗО

0:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Обвиняемый в убийстве 16-летней школьницы из Каменска-Уральского велосипедист, потребовал, чтобы его выпустили из СИЗО. Мужчина и его адвокат подали апелляцию. Об этом сообщает портал Е1.RU.

Фото: https://versiya.info/uploads/posts/2019-11/1573124134_policejskij.jpg

По данным издания, Свердловский областной суд рассмотрит её 15 сентября. Заседание пройдёт в закрытом режиме.

Эдуарду Голикову предъявлено обвинение по двум статьям: ст. 105 ч. 1 УК РФ (убийство) и ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее отец погибшей девушки заявил, что его дочь убил задержанный велосипедист, который ехал за ней следом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.