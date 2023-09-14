Обвиняемый в убийстве 16-летней школьницы из Каменска-Уральского велосипедист, потребовал, чтобы его выпустили из СИЗО. Мужчина и его адвокат подали апелляцию. Об этом сообщает портал Е1.RU.
По данным издания, Свердловский областной суд рассмотрит её 15 сентября. Заседание пройдёт в закрытом режиме.
Эдуарду Голикову предъявлено обвинение по двум статьям: ст. 105 ч. 1 УК РФ (убийство) и ст. 158 УК РФ (кража).
Ранее отец погибшей девушки заявил, что его дочь убил задержанный велосипедист, который ехал за ней следом.
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