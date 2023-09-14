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Обвиняемый в убийстве школьницы из Каменска-Уральского велосипедист потребовал выпустить его из СИЗО

0:45
Происшествия

Обвиняемый в убийстве 16-летней школьницы из Каменска-Уральского велосипедист, потребовал, чтобы его выпустили из СИЗО. Мужчина и его адвокат подали апелляцию. Об этом сообщает портал Е1.RU.

Обвиняемый в убийстве школьницы из Каменска-Уральского велосипедист потребовал выпустить его из СИЗО
Фото: https://versiya.info/uploads/posts/2019-11/1573124134_policejskij.jpg

По данным издания, Свердловский областной суд рассмотрит её 15 сентября. Заседание пройдёт в закрытом режиме.

Эдуарду Голикову предъявлено обвинение по двум статьям: ст. 105 ч. 1 УК РФ (убийство) и ст. 158 УК РФ (кража).

Ранее отец погибшей девушки заявил, что его дочь убил задержанный велосипедист, который ехал за ней следом.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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