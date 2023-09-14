Пенсионер сбил мальчика в Новосибирске

0:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Согласно информации от ведомства, инцидент произошел в 16:00. Пожилой водитель, управляя автомобилем Lada Largus, двигался со стороны улицы Российской. В районе нерегулируемого пешеходного перехода у дома № 5 на улице Арбузова, он столкнулся с мальчиком 2012 года рождения, который пересекал дорогу на самокате.

Фото: Openverse

Согласно информации, предоставленной Госавтоинспекцией, мальчик получил травмы и был госпитализирован, сообщает Academ.info. В настоящее время Госавтоинспекция активно выясняет все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

«Сделал сумасшедший кульбит»: в Волгограде пенсионер сбил 13-летнего школьника на самокате