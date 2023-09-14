В Забайкалье задержали женщину по обвинению в убийстве знакомого

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительницу села Усугли Тунгокоченского района задержали по обвинению в нанесении тяжкого увечья, которое привело к смерти. По данным следствия, ей предъявлено обвинение в убийстве своего знакомого.

Фото: Openverse

Согласно версии следствия, события развернулись 13 сентября 2023 года около 22 часов в селе Усугли, когда подозреваемая и ее 45-летний знакомый употребляли алкоголь. В ходе конфликта, женщина несколько раз нанесла удары ножом своему знакомому. От полученных ранений мужчина скончался из-за кровопотери.

Подозреваемая была задержана. В настоящее время она находится под стражей. У нее уже был опыт привлечения к уголовной ответственности. Кроме того, сообщается, что у женщины есть трое детей, и ей были ограничены родительские права.

Пресс-служба добавила, что в ходе допроса подозреваемая полностью признала свою вину в совершенном преступлении и подробно рассказала следователям о его обстоятельствах.

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В Вятскополянском районе задержана женщина, подозреваемая в убийстве знакомого (ГТРК Вятка)