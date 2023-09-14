Четыре человека погибли в аварии с бетоновозом в Мурманской области

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На трассе "Р-21 Кола" в Мурманской области произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Priora предпринял попытку обгона и столкнулся с грузовым бетоновозом, двигавшимся по встречной полосе. В результате столкновения грузовик съехал в кювет.

Фото: openverse.org

Согласно информации от областного Следственного комитета, в ДТП погибли четыре человека, включая ребенка, родившегося в 2022 году, сообщает Газета Кемерова. В настоящее время ведется уголовное расследование.

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ДТП в Мурманской области. На трассе Кола произошло столкновение легкового и грузового автомобилей