Два подростка в Москве получили ожоги после падения с электросамоката на раскалённый асфальт

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двое мальчиков из Москвы оказались в больнице после поездки на электросамокатах в северной части города. 13-летние друзья встретились после школы и решили провести время, катаясь на самокате одного из них. Путь завел их на стройку. Уверенные, что ремонт уже был завершен, ребята решили прокатиться по недавно уложенному асфальту.

Фото: Openverse

Однако, когда они осознали, что двигались прямо в область дорожных работ, резко затормозили и упали на горячий асфальт, приземлившись на руки, сообщает "Московский комсомолец". Они вернулись домой и попытались удалить остатки асфальта, но вскоре обоих мальчиков пришлось госпитализировать из-за ожогов.

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