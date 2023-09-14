Два подростка в Москве получили ожоги после падения с электросамоката на раскалённый асфальт

Двое мальчиков из Москвы оказались в больнице после поездки на электросамокатах в северной части города. 13-летние друзья встретились после школы и решили провести время, катаясь на самокате одного из них. Путь завел их на стройку. Уверенные, что ремонт уже был завершен, ребята решили прокатиться по недавно уложенному асфальту.
Однако, когда они осознали, что двигались прямо в область дорожных работ, резко затормозили и упали на горячий асфальт, приземлившись на руки, сообщает "Московский комсомолец". Они вернулись домой и попытались удалить остатки асфальта, но вскоре обоих мальчиков пришлось госпитализировать из-за ожогов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обезьяна попала в секс-рабство в Индонезии, её удалось спасти благодаря помощи полиции и военных.