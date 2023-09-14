Двое россиян потерялись в лесу под Красноярском и целую неделю питались одними ягодами

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двое россиян заблудились в лесу и плутали там целую неделю. Об этом сообщает Telegram-канал "Лента дня".

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Двое мужчин 46 и 29 лет поехали в лес под Красноярском собирать ягоды и заблудились. Родственники пропавших забили тревогу, после чего нашли оставленную мужчинами машину, однако их самих поблизости нигде не было.

Потерявшиеся ходили по лесу целую неделю, питаясь одними ягодами, потому что никакой другой еды у них с собой не было, равно как и спичек или зажигалки.

Однако через несколько дней скитаний по лесу им повезло — они нашли чью-то палатку, в которой оказалась сгущёнка. Именно в этой палатке мужчин и нашли поисковики.

Выяснилось, что палатка, на которую набрели путники, находилась за 15 км от оставленной ими машины.

У 29-летнего парня за время его отсутствия родился ребёнок. Понимая его состояние, поисковая группа разрешила ему поговорить с женой по спутниковому телефону.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.