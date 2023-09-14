Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт Бургазлиев: модели Lada до конца года подорожают на 40 тысяч рублей
Ярославский школьник пойдёт под суд за убийство мужчины после ссоры в автобусе
Даня Милохин приезжал в Москву, чтобы встретиться с девушкой
Федор Бондарчук сыграет в сериале про бордель XX века
Друзья Виктории Бони были шокированы преображением модели
Офицер Макгрегор: указ о выдаче украинцев из ЕС может привести к восстанию
Актриса Анастасия Макеева рассказала о происшествии с лошадью на съемках
Die Welt*: в Германии обратили внимание активную поддержку РФ со стороны других стран
Вице-премьер России заявил о досрочном открытии левой части Крымского моста

Двое россиян потерялись в лесу под Красноярском и целую неделю питались одними ягодами

1:06
Происшествия

Двое россиян заблудились в лесу и плутали там целую неделю. Об этом сообщает Telegram-канал "Лента дня".

Двое россиян потерялись в лесу под Красноярском и целую неделю питались одними ягодами
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Двое мужчин 46 и 29 лет поехали в лес под Красноярском собирать ягоды и заблудились. Родственники пропавших забили тревогу, после чего нашли оставленную мужчинами машину, однако их самих поблизости нигде не было.

Потерявшиеся ходили по лесу целую неделю, питаясь одними ягодами, потому что никакой другой еды у них с собой не было, равно как и спичек или зажигалки.

Однако через несколько дней скитаний по лесу им повезло — они нашли чью-то палатку, в которой оказалась сгущёнка. Именно в этой палатке мужчин и нашли поисковики.

Выяснилось, что палатка, на которую набрели путники, находилась за 15 км от оставленной ими машины.

У 29-летнего парня за время его отсутствия родился ребёнок. Понимая его состояние, поисковая группа разрешила ему поговорить с женой по спутниковому телефону.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Индонезии спасли орангутанга из секс-рабства

Обезьяна попала в секс-рабство в Индонезии, её удалось спасти благодаря помощи полиции и военных.

В Индонезии спасли самку орангутанга, которую превратили в секс-рабыню
Ракетный удар по Севастополю ознаменовал начало нового этапа СВО
Кремль на перепутье: надо ли отвечать за ракетный удар по Севастополю
Зеленский готов официально объявить войну России
ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю
Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова Выиграть в Монте-Карло невозможно Сергей Лебедев В Скопье прошла встреча балканской инициативы Брдо-Бриони Михаил Плисюк
Учитель из ЛНР рассказал о "матче смерти" с батальоном "Айдар"*
У семилетней школьницы из США диагностировали деменцию — Daily Mail
Уязвимое место есть у всех: как россиян заставляют совершать теракты
Уязвимое место есть у всех: как россиян заставляют совершать теракты
Последние материалы
Ярославский школьник пойдёт под суд за убийство мужчины после ссоры в автобусе
Даня Милохин приезжал в Москву, чтобы встретиться с девушкой
Федор Бондарчук сыграет в сериале про бордель XX века
Друзья Виктории Бони были шокированы преображением модели
Офицер Макгрегор: указ о выдаче украинцев из ЕС может привести к восстанию
Актриса Анастасия Макеева рассказала о происшествии с лошадью на съемках
Die Welt*: в Германии обратили внимание активную поддержку РФ со стороны других стран
Вице-премьер России заявил о досрочном открытии левой части Крымского моста
ОК запускает новый поток бесплатного курса для блогеров "Академия контента"
Умер актёр из сериала "Леди Бомж" Александр Кузьменко
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников