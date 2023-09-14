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Ярославский школьник пойдёт под суд за убийство мужчины после ссоры в автобусе

0:59
Происшествия

В Ярославле предстанет перед судом 15-летний школьник, убивший мужчину на автобусной остановке после конфликта в общественном транспорте.

Ярославский школьник пойдёт под суд за убийство мужчины после ссоры в автобусе
Фото: Openverse

Как сообщили в СК России по региону, расследование уголовного дела по части 4 статьи 111 УК РФ завершено. Согласно результатам проверки, подросток умышленно причинил тяжкий вред здоровью мужчины, что привело к его смерти.

Следователи направили дело с обвинительным заключением в судебную инстанцию.

Оперативники установили, что после словесной перепалки в автобусе школьник подождал 48-летнего пассажира на остановке, а затем ударил его в лицо. Пострадавший, потеряв равновесие, упал, после чего подросток нанёс удар по голове мужчины. В результате полученных травм и падения на металлическую конструкцию житель Ярославля умер.

Школьник полностью признал свою вину, уточнили в Следкоме.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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