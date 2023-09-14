В Саратове врачи спасли пациентку с 6-сантиметровой опухолью мозга

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Саратове хирурги совершили успешную операцию по удалению 6-сантиметровой опухоли мозга у женщины. Этот случай считается уникальным в медицинской практике. Пациентка, Маргарита Киселева, обратилась за медицинской помощью после того, как начала ощущать недомогания, головокружения, дискоординацию и периодически теряла сознание.

Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Впервые симптомы появились 4 месяца назад. Женщина, возможно, приписывала их возрастным изменениям и поэтому не обращалась к врачам, хотя она вела здоровый образ жизни и редко болела.

Диагностировав опухоль в правой височной доле мозга и сопутствующий отек мозга, врачи решили провести сложную операцию. Состояние Маргариты Киселевой было крайне тяжелым, но благодаря многочасовой операции, в которой участвовали нейрохирурги и анестезиологи, ей удалось спасти жизнь.

Сейчас пациентка полностью восстановилась, и это считается общей победой для всех, кто участвовал в этой сложной операции.

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