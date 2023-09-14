Сообщник задержанной актрисы Рамили Искандер вёз 10 000 доз наркотика

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Появились новые подробности задержания за наркотики заслуженной актрисы РФ Рамили Искандер (Хасимовой). Сообщник артистки был схвачен через три дня после обыска в её доме в подмосковном посёлке 29 августа. Вероятно, показания на него дала она сама, пишет "МК".

Фото: Openverse

На федеральной автодороге "Урал" в Пензенской области 1 сентября был остановлен автомобиль под управлением 32-летнего жителя Подмосковья. Полицейские обнаружили под спинкой заднего сиденья свёрток из полимерного материала, в котором оказалось около 10 000 разовых доз мефедрона.

Также, по данным издания, изъято было устройство для вакуумной упаковки, два сотовых телефона, банковские карты и более 50 тысяч рублей.

Задержанный пояснил, что привёз наркотики из Подмосковья, чтобы разложить их потом по мелким закладкам в Пензенской области.

Ранее коллеги Искандер по театру назвали её задержание "очень странным".

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